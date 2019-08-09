https://static.news.ru/photo/d7f7b4f2-bc81-11e9-88b2-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина Фото: instagram.com/rihanapetra

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) рассказала о болезни сына Леона, настигшей его после их возвращения из Малайзии и скандального развода с отцом ребёнка, экс-королём Мухаммадом V.

По её словам, малыш перенёс ушную инфекцию — отит. Болезнь протекала настолько тяжело, что приходилось вызывать скорую помощь.

Воеводина предположила, что болезнь началась по её вине после купания двухмесячного Леона.

Я не накрыла его толстым одеялом после ванной, а на улице было очень холодно ― всего шесть градусов тепла, ― написала бывшая модель на своей странице в Instagram.

Она также призналась, что пришлось прибегнуть к лечению антибиотиками, так как ребёнок потерял аппетит и всё время плакал.

Из-за болезни сына Воеводина решила отменить запланированный ранее отдых в Испании, так как врач запретил Леону летать в течение 3-4 месяцев после выздоровления.

Давление в самолёте может вызвать серьезные осложнения для ребёнка, ― пояснила мисс Москва.

Ранее адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной через восемь месяцев после свадьбы, которую супруги отметили в Barvikha Concert Hall в Москве. По его словам, Мухаммад V подозревает, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, не является его сыном.

Как писал News.ru, Воеводина (Горбатенко) всё ещё замужем за экс-королём Малайзии Мухаммадом V, несмотря на заявление его представителей о разводе из-за возможной измены россиянки. По словам адвоката бывшей модели Евгения Тарло, в отношениях четы царит гармония, а Оксана живёт на полном обеспечении Мухаммада V. При этом он не стал отрицать, что Воеводина с двухмесячным сыном вернулась в Россию, а её супруг остался в Малайзии.