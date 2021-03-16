Мишустина попросили создать новую категорию льготников

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Россияне рассказали ВЦИОМу о тех законах или реформах, которые с радостью бы отменили или наоборот ужесточили. Так, например, многие граждане выступили за отмену моратория на смертную казнь.

Россияне выступили и за ужесточение наказания за коррупцию, отменили бы пенсионную реформу и ЕГЭ. Ещё одна инициатива – снизить налоги, сказано в опросе. Всего 14% россиян, если бы заняли пост...