https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Главу кабмина Михаила Мишустина попросили создать новую категорию льготников в России — «ликвидаторы пандемии коронавируса».
Для тех, кто помогал больным во время пандемии, — врачей, учёных, волонтёров и сотрудников спецслужб — предложили сделать льготы в виде дополнительного отпуска и путёвок в санаторий.
Представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил за образец взять ликвидаторов аварии в Чернобыле.
Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов, принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в РФ в отдельную льготную категорию «ликвидаторов пандемии коронавируса» с награждением отличительным знаком, — сказано в письме на имя премьер-министра, которое цитирует РИА Новости.
Петров считает, что пандемия коронавируса в России сравнима с крупной техногенной катастрофой. Например, статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС присвоили 500 тысячам граждан СССР.
Как писал NEWS.ru, россияне рассказали ВЦИОМу о тех законах или реформах, которые с радостью бы отменили или наоборот ужесточили. Так, например, многие граждане выступили за отмену моратория на смертную казнь.