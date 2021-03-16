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Мишустина попросили создать новую категорию льготников

06:40, 17 марта 2021 40
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главу кабмина Михаила Мишустина попросили создать новую категорию льготников в России — «ликвидаторы пандемии коронавируса».

Для тех, кто помогал больным во время пандемии, — врачей, учёных, волонтёров и сотрудников спецслужб — предложили сделать льготы в виде дополнительного отпуска и путёвок в санаторий.

Представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил за образец взять ликвидаторов аварии в Чернобыле.

Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов, принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в РФ в отдельную льготную категорию «ликвидаторов пандемии коронавируса» с награждением отличительным знаком, — сказано в письме на имя премьер-министра, которое цитирует РИА Новости.

Петров считает, что пандемия коронавируса в России сравнима с крупной техногенной катастрофой. Например, статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС присвоили 500 тысячам граждан СССР.

Как писал NEWS.ru, россияне рассказали ВЦИОМу о тех законах или реформах, которые с радостью бы отменили или наоборот ужесточили. Так, например, многие граждане выступили за отмену моратория на смертную казнь.

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