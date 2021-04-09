Мишустин заявил об эффективности всех российских вакцин

https://static.news.ru/photo/528b5522-992e-11eb-8ce6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждая из трёх разработанных в России вакцин от коронавируса доказала свою эффективность, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он рассказал, что из трёх зарегистрированных вакцин две уже выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы, а одна готовится к вводу в гражданский оборот.

На сегодняшний день ситуация масштабируется. Введено в оборот достаточно большое количество вакцин. И каждая из них доказала свою эффективность, — подчеркнул он.

По его словам, каждый препарат помогает пациентам защититься от тяжёлых последствий COVID-19. Кроме того, они доступны по цене: комплект для двукратной вакцинации стоит не дороже 860 рублей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2020 года в РФ была зарегистрирована вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Вскоре люди, которые добровольно вызвались быть привитыми этим средством, объединились в группу в Telegram. Её участники пытались понять, были ли они привиты плацебо и насколько новая вакцина вообще эффективна. Со временем доля отрицательных результатов на антитела после вакцинации стремительно выросла, притом что участники эксперимента не получали ответы на интересующие их вопросы от Роспотребнадзора и «Вектора». Добровольцы решили проверить эффективность вакцины сами при помощи математиков, биологов и независимых лабораторий. 22 марта сбор и анализ данных проверки был завершён.

Один из руководителей группы Андрей Криницкий рассказал, что их исследование говорит о неэффективности «ЭпиВакКороны». Однако заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что эти сообщения не соответствуют действительности.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова.