Мишустин: российские регионы готовы к массовой вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b80b54d2-3575-11eb-8d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регионы России в достаточно высокой степени готовы к проведению массовой вакцинации от коронавируса, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин.

Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию, и здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки, — сказал он.

Политик отметил, что прививки должны ставить гражданам РФ бесплатно и на добровольной основе. Также он поручил производителям препаратов лично контролировать их качество, передаёт РИА Новости.

Ещё раз подчеркну, весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдём, тем скорее вернёмся к нормальной, обычной жизни и сможем без опасения общаться с нашими родными, близкими людьми, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что страна к этому готова.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.