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Мишустин рассказал о разработке новых препаратов от коронавируса

11:51, 28 октября 2021
Мишустин рассказал о разработке новых препаратов от коронавируса Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Global Look Press
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Российские учёные занимаются разработкой новых препаратов от коронавируса. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в видеообращении к участникам VIII съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». Он также поблагодарил всех работников здравоохранения за спасение россиян в пандемию.

Благодаря отечественным учёным и исследователям у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин. Разрабатываются новые препараты, — сказал глава кабмина.

По словам Мишустина, важно, чтобы россияне ответственно подходили к своему здоровью и прививались от коронавируса. Им необходимо разъяснять, что вакцинация является самым надёжным оружием против инфекции.

И в этом рассчитываю на вас. Уверен, вы поможете своим пациентам сделать выбор в пользу вакцинации, выбор в пользу жизни и здоровья, — заявил премьер.

Ранее в центре имени Гамалеи рассказали о новой вакцине «Спутник М» для подростков. По словам специалистов, она по своему составу близка к «Спутнику V», но при этом учитывает возрастные особенности и должна свести к минимуму побочные эффекты. Препарат уже прошёл клинические испытания. Предполагается, что в ближайшее время он будет одобрен Минздравом России.

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