Мишустин призвал региональные власти не замалчивать проблемы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8adb49d8-1cff-11eb-8a76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Региональные власти России не должны замалчивать возникающие в субъектах проблемы в борьбе с коронавирусом, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, федеральный центр готов помочь регионам.

Регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать — и направлять бригады врачей для помощи местным медикам, и разворачивать дополнительные койки. Но важно, что регионам не надо замалчивать проблемы, — подчеркнул он.

Такое заявление глава кабмина сделал в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, заболеваемость COVID-19 растёт в 33 регионах РФ, в 19 увеличение количества случаев COVID-19 замедляется, в двух ситуация улучшается. Об этом говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.