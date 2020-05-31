Мишустин поздравил Российский союз молодёжи с 30-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 30-летием Российский союз молодёжи. Организация празднует свой юбилей 31 мая.
Сегодня РСМ динамично развивается, активно сотрудничает с органами власти и деловыми кругами, участвует в обсуждении и подготовке законопроектов в сфере молодёжной политики, — говорится в поздравительной телеграмме.
Мишустин отметил, что союз реализует образовательные, спортивные и культурные проекты, а также поддерживает творческие начинания.
По словам министра, союз все годы объединял неравнодушных и инициативных молодых людей, желающих получать новые знания и профессионально развиваться.
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил выпускников с окончанием учёбы в школе и пожелал им максимально реализовать свои способности, чтобы приносить пользу Отечеству. Он также отметил непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, в которой им приходится встречать этот праздник.
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