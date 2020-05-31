Мишустин поздравил Российский союз молодёжи с 30-летием

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Известный китайский вирусолог Ши Чжэнли заявила, что человечество столкнулось с новой угрозой. По её словам, коронавирус нового типа — это лишь верхушка айсберга. Она призвала не политизировать науку и отметила важность международного сотрудничества в борьбе с эпидемиями.

Если мы хотим предотвратить страдания людей от следующей вспышки инфекционного заболевания, мы должны заранее узнать об этих неизвестных вирусах, переносимых дикими животными в природе, и заранее предупредить их, — цитирует...