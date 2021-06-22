Мишустин поручил обеспечить регионы вакциной «Спутник Лайт»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать проект распоряжения о поставке в российские регионы вакцины «Спутник Лайт» в количестве не менее 4 млн доз. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Документ должны подготовить Минздрав, Минфин и Росрезерв. Проект обязаны внести на рассмотрение кабмина до 25 июня.

Премьер также поручил выделить из резервного фонда правительства дополнительные средства на лечение пациентов с коронавирусом. Речь идёт о тех, кто лечится на дому и получает лекарство бесплатно по рецепту врача.

Кроме того, Мишустин потребовал обеспечить готовность системы здравоохранения к новым вызовам. Для этого до 30 июня больницы должны быть обеспечены необходимым запасом кислорода. Минздраву также поручено рассмотреть вопрос о перепрофилировании медорганизаций для лечения заразившихся коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложили разворачивать прививочные пункты в региональных фитнес-клубах. В организации отметили, что в её состав входит более 1,4 тысячи клубов и большинство из них готовы к размещению мобильных пунктов вакцинации.