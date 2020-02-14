https://static.news.ru/photo/29796d6c-4f25-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения сформировать проект перечня препаратов для лечения онкологических заболеваний, закупка которых идёт по торгам.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин также попросил Минздрав внести предложения по изменению правил формирования перечня лекарственных средств, закупаемых в соответствии с их торговыми наименованиями, если такая необходимость возникнет.

Ведомство должно будет выполнить поручение премьера до 14 марта.

Ранее, как передавал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал создание в России реестра пациентов со злокачественными опухолями. По словам главы Минздрава, эта мера позволит следить за эффективностью и ходом лечения всех онкобольных страны. Реестр планируют создать уже в текущем году.