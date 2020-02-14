Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения сформировать проект перечня препаратов для лечения онкологических заболеваний, закупка которых идёт по торгам.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин также попросил Минздрав внести предложения по изменению правил формирования перечня лекарственных средств, закупаемых в соответствии с их торговыми наименованиями, если такая необходимость возникнет.
Ведомство должно будет выполнить поручение премьера до 14 марта.
Ранее, как передавал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал создание в России реестра пациентов со злокачественными опухолями. По словам главы Минздрава, эта мера позволит следить за эффективностью и ходом лечения всех онкобольных страны. Реестр планируют создать уже в текущем году.
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