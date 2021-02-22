Мишустин подписал постановление о Координационном центре правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства. Структура будет обеспечивать согласованную работу разных уровней власти во время различных инцидентов и в ходе выполнения приоритетных задач.
Согласно документу,
Также глава кабмина утвердил положение о Координационном центре, в котором определены его основные задачи и функции. Отмечается, что принимаемые центром решения будут обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти, представленных в центре и принимающих участие в разрешении инцидентов и реализации выделенных проектов.
Ранее NEWS.ru писал, что кабмин утвердил стратегию по противодействию обороту контрафакта. Она предусматривает совершенствование законов, а также использование методов надзора и комплекса мер по пресечению незаконного оборота. Приоритетными направлениями названы пищевая и лёгкая промышленность, авто- и авиапром, фармацевтика, индустрия детских товаров, химическая промышленность и другие. Мишустин отметил, что подделки не только бьют по кошельку людей и по доходам легального бизнеса, но и могут отразиться на самочувствии граждан.