Мишустин подписал постановление о Координационном центре правительства

https://static.news.ru/photo/edd52c0a-7526-11eb-bf1a-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства. Структура будет обеспечивать согласованную работу разных уровней власти во время различных инцидентов и в ходе выполнения приоритетных задач.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, организационно-техническое обеспечение деятельности центра возлагается на автономную некоммерческую организацию «Аналитический центр при правительстве РФ». Федеральным ведомствам поручено обеспечить своё участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

Также глава кабмина утвердил положение о Координационном центре, в котором определены его основные задачи и функции. Отмечается, что принимаемые центром решения будут обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти, представленных в центре и принимающих участие в разрешении инцидентов и реализации выделенных проектов.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин утвердил стратегию по противодействию обороту контрафакта. Она предусматривает совершенствование законов, а также использование методов надзора и комплекса мер по пресечению незаконного оборота. Приоритетными направлениями названы пищевая и лёгкая промышленность, авто- и авиапром, фармацевтика, индустрия детских товаров, химическая промышленность и другие. Мишустин отметил, что подделки не только бьют по кошельку людей и по доходам легального бизнеса, но и могут отразиться на самочувствии граждан.