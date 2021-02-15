Стратегия по противодействию обороту контрафакта утверждена в РФ

https://static.news.ru/photo/1f01fa2e-6f78-11eb-9555-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Правительство утвердило стратегию по противодействию обороту контрафакта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.

Глава правительства считает, что подделки не только бьют по кошельку людей и по доходам легального бизнеса, но и могут отразиться на самочувствии граждан.

Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Её цель — сократить объём незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы, — пояснил Мишустин.

По его словам, важно сделать всё, чтобы подделки вытеснялись с рынка, а люди могли пользоваться качественными товарами. Стратегия предусматривает совершенствование законов, а также использование методов надзора и комплекса мер по пресечению незаконного оборота. Приоритетными направлениями названы пищевая и лёгкая промышленность, авто- и авиапром, фармацевтика, индустрия детских товаров, химическая промышленность и другие.

В планах у правительства создать национальный центр компетенций. Он будет заниматься анализом ситуаций в этой сфере. Планируется внедрить электронные сервисы для потребителей, а также сблизить национальное законодательство с нормативной базой стран Евразийского экономического союза.

Мишустин заявил, что необходимо реализовать стратегию максимально оперативно. Минпромторг подготовит план мероприятий по её исполнению в трёхмесячный срок.

Как писал NEWS.ru, правительство подготовило проект новых мер по поддержке бизнеса. Он направлен на сохранение занятости. В документ вошли пять видов поддержки, среди которых перезапуск программы кредитования для малого и среднего бизнеса.