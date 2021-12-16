Мишустин озвучил уровень газификации в России

Уровень газификации в России превышает 72%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя предварительные итоги выполнения поручений президента РФ по газификации регионов на заседании правительства. По его словам, власти смогли изменить подход к вопросу о газификации, а именно синхронизировать действия бизнеса и регионов, определить операторов, облегчить процедуру подачи заявок и снизить предельные сроки подключения для граждан и малого бизнеса.

Рассчитываем, что в итоге будут существенно улучшены условия почти в 3 млн частных домов, что поддержит темпы газификации страны в целом. Сейчас этот показатель уже превышает 72%, — сказал Мишустин.

Он добавил, что кабмин продолжит снижать издержки при строительстве газопроводов, начиная от стадии проектирования до ввода в эксплуатацию.

Чтобы люди и бизнес смогли быстрее получить доступ к такому источнику тепла и энергии. Это имеет большое значение для обеспечения комфорта жизни граждан и бесперебойной работы предприятий, — подчеркнул глава кабмина.

Ранее в России вступили в силу новые правила газификации земельных участков. Теперь догазификация пройдёт в населённых пунктах с уже имеющейся газораспределительной инфраструктурой, от удалённости которой зависят сроки подведения. Подключить газ смогут граждане, которым топливо необходимо для личных, семейных и домашних нужд.

Чтобы провести газ на участок, требуется оставить заявку на «Госуслугах», в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. Для её рассмотрения необходимы ситуационный план, топографическая карта и свидетельство о праве собственности.