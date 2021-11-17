Мишустин оценил готовность регионов к отопительному сезону

Российские регионы в целом готовы к новому отопительному сезону, однако в некоторых из них сохраняется «очень сложная ситуация». Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручивший обеспечить подачу энергии во все социально значимые учреждения и позаботиться об аварийной технике в регионах на случай нештатных ситуаций. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Мишустин, одним из проблемных регионов остаётся Еврейская автономная область. Чтобы помочь региону подготовиться к отопительному периоду, правительство направит туда почти 900 млн рублей.

Не должно быть перебоев с теплом, водой и электричеством, для людей это особенно важно, — подчеркнул председатель кабмина.

Он добавил, что наиболее значимые социальные объекты должны быть оснащены автономными резервными источниками электроснабжения, «чтобы персоналу не приходилось беречь каждый киловатт». Также в регионах должна быть необходимая техника, которая позволит оперативно устранять последствия аварий. Премьер-министр напомнил, что с прошлого года начала работу специальная автоматизированная система, позволяющая осуществлять мониторинг объектов ЖКХ.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в ходе подготовки к отопительному сезону возник ряд «объективных проблем», связанных с пандемией, подорожанием стройматериалов и трудностями всей системы, которые были накоплены за предыдущие годы. Так, из-за пандемии коронавируса гражданам, пропустившим сроки оплаты коммунальных услуг, не начислялись пени. В результате недобор средств за 2020 год составил 80 млрд рублей.