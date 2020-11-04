Мишустин назвал главные ценности российского общества

https://static.news.ru/photo/ca86cdf6-1e9d-11eb-b345-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил соотечественников с Днём народного единства и назвал основные ценности российского общества.

По его словам, таковыми являются любовь к Родине, согласие и взаимопомощь. Мишустин отметил, что именно эти ценности «помогают противостоять современным вызовам», а также объединяют россиян «для решения важнейших государственных задач», направленных на развитие страны.

Премьер назвал 4 ноября важной исторической датой, напоминающей о событиях 1612 года.

Благодаря сплочённости и гражданской солидарности наш многонациональный народ отстоял целостность и независимость Отечества, — цитирует его пресс-служба правительства.

В заключение премьер пожелал россиянам успехов в работе, здоровья, мира и благополучия.

Ранее NEWS.ru писал, что студентов Алтайского государственного университета поздравили с Днём народного единства флагом несуществующей страны. Слова ректора вуза были оформлены в виде картинки и размещены в социальной сети «ВКонтакте». При этом на ней вместо российского триколора был бело-красно-голубой флаг.