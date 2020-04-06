Мишустин: коронавирус не повлияет на лечение россиян с иными заболеваниями

https://static.news.ru/photo/8ad4d9ce-77ee-11ea-b7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России, которые больны тяжёлыми и хроническими заболеваниями, продолжат лечение, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса нового типа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, все, кому необходима неотложная медпомощь, будут её получать, передаёт «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин сообщил, что сроки действия временных свидетельств ОМС продлят для тех, кто не успел завершить оформление или переоформление документа.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 275 тыс. 542 человека, инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985.

За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.