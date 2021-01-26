Мишустин дал оценку темпам вакцинации против коронавируса

https://static.news.ru/photo/62066576-5fc4-11eb-ae5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не во всех регионах России вакцинация против COVID-19 идёт по плану, необходимо постепенно наращивать производство препарата, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В каждом субъекте РФ темпы, конечно же, разные. Где-то всё идёт как запланировано, а где-то образуются очереди. Это зависит и от числа желающих, от загруженности местной системы здравоохранения, — отметил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что в следующем месяце Россия перейдёт к более масштабному производству вакцины «ЭпиВакКорона». Также в гражданский оборот должна поступить вакцина института Чумакова.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.