Мишустин анонсировал выпуск новой вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

https://static.news.ru/photo/28c8c528-5fc0-11eb-9d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Третья вакцина от коронавируса российского производства поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, Минздрав получил документы для регистрации ещё одной вакцины центра имени Чумакова, которая является уже третьей разработкой российских учёных.

В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, — уточнил он во время заседания президиума Координационного совета при кабмине по противодействию пандемии.

Председатель правительства подчеркнул, что этот шаг поможет расширить вакцинацию, сделать её более доступной и защитить ещё больше граждан от COVID-19.

Мишустин напомнил, что массовая вакцинация в основном проводится с использованием препарата «Спутник V», однако в следующем месяце планируется перейти к масштабному выпуску «ЭпиВакКороны». Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот. На её производство направлено более 2 млрд рублей.

Он добавил, что население только начали прививать, поэтому до выработки коллективного иммунитета должно пройти время. В связи с этим необходимо продолжить соблюдать меры предосторожности.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.