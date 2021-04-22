Мионобороны перебрасывает военных из Крыма

https://static.news.ru/photo/82830622-a404-11eb-bea7-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Там уточнили, что соответствующий приказ 23 апреля отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время военные маршируют в сторону вокзалов и аэродромов, а также садятся на десантные корабли.

На побережье полигона Опук осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота, - добавили в оборонном ведомстве.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах, по данным Минобороны, были задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

После завершения манёвров Шойгу объявил, что проверка боеготовности завершена, а войска будут возвращены в места постоянной дислокации. В Североатлантическом альянсе, в свою очередь, назвали важными «любые шаги по деэскалации со стороны России».