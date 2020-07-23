Минздрав заявил о росте числа потребителей никотиносодержащей продукции

https://static.news.ru/photo/d3389c9c-cd10-11ea-af2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил о росте числа потребителей никотиносодержащей продукции. По его мнению, их становится больше за счёт тех людей, которые не курят.

Также он назвал несколько общемировых тенденций. Первая — это увеличение числа потребителей не обычных сигарет, а вейпов. Вторая — курение кальяна и электронных сигарет. Салагай подчеркнул, что люди совершенно неадекватно оценивают риски в этом случае, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому на вышеперечисленные тенденции будет распространяться антитабачное законодательство.

Помимо этого, в связи с принятием нового закона в российских аэропортах могут появиться отдельные помещения для курения электронных сигарет.

Как информировал NEWS.ru, в ГД предложили разместить пугающие картинки на системах нагревания табака. В настоящее время закон обязывает размещать на пачках сигарет устрашающие надписи с изображениями последствий табакокурения. Например, про заболевания лёгких и головного мозга. Некоторые эксперты считают, что схожий ущерб здоровью наносят и системы нагревания табака.