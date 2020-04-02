Минздрав запустил информационную систему учёта заболевших COVID-19

Минздрав РФ запустил систему учёта новых заболевших коронавирусом и людей, имеющих признаки инфекции. Сервисом будут пользоваться федеральные ведомства и региональные власти.
В России запущена информационная система учёта информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. <…> Система содержит сведения о лицах с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах, с ними контактировавших, — говорится в сообщении Минздрава.
Информацию для системы будут предоставлять медицинские организации, Минкомсвязи и Минтранс.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство Москвы выпустило приложение «Социальный мониторинг», которое собирает данные граждан. Приложение доступно в Google Play. Оно собирает почти всю информацию о смартфоне владельца, в том числе доступ к файлам, геолокации, камере, управлению Bluetooth и фитнес-трекеру.
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