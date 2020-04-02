Минздрав запустил информационную систему учёта заболевших COVID-19

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В период изоляции было бы оправданно и логично предоставлять россиянам, работающим из дома, скидки на мобильную связь и Интернет. С таким мнением, поддерживая соответствующую инициативу, выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, в настоящее время правительство РФ делает всё возможное для поддержки граждан, находящихся на самоизоляции. И предоставление скидок на связь тоже могло бы стать хорошим решением. Как отметил...