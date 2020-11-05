Минздрав сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом

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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в России снизилась. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве сослались на данные Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева. Так, на неделе с 26 октября по 1 ноября было зафиксировано превышение эпидемиологического порога на 13,3%. Неделей до этого он был превышен на 16,6%, передаёт «Интерфакс».

В НИИ уточнили, что аналогичные новому показателю данные за прошлый год были только в начале февраля. При этом за аналогичный период 2019 года показатели оказались ниже порога на 24,6%.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в России превышен в 47 регионах.