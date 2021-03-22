Минздрав РФ: программы вакцинации от COVID-19 иностранных туристов пока нет

https://static.news.ru/photo/893aba70-8b25-11eb-96f2-96000091f725_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look press

Программа вакцинации от COVID-19 иностранных туристов пока отсутствует, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль. Он добавил, что свыше 30 млн человек планируется привить от коронавирусной инфекции до 15 июня 2021-го. Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин проинформировал, что первую прививку сделали уже 6,3 млн человек, в том числе 4,3 млн прошли обе стадии иммунизации. Ситуацию в стране, по мнению главы государства, удалось стабилизировать.

Пока в России такой программы нет для вакцинации туристов. Пока вакцина законтрактована и отпускается только жителям РФ, — цитирует министра ТАСС.

Сейчас в России одобрены три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак. Все они предполагают традиционные инъекции. Однако специалисты планируют провести клинические испытания «Спутника V» в виде капель в нос. Это может стать щадящей и удобной формой вакцинации детей, особенно маленького возраста.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологиицентра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вопрос детской вакцинации предполагается решить уже в текущем году. При этом, по чего словам, прививать детей препаратом «Спутник V» можно будет с четырёхлетнего возраста. По словам специалиста, сейчас возраст определяют педиатры, однако начинать следует с подростков от 12-13 до 17 лет. Следующая группа — это дети в возрасте от восьми лет.