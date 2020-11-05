Минздрав: рецепт не на латыни считается недействительным

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В Минздраве России прокомментировали инцидент в Омске, где аптека отказалась продавать антибиотики по рецепту на русском языке. В ведомстве подчеркнули, что названия медпрепаратов должны указываться на латыни.

Порядок оформления рецептов утверждён приказом министерства. Бланк, оформленный с нарушением установленных требований, считается недействительным, пояснил ТАСС помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Ранее NEWS.ru писал, что в ведомстве обеспокоены ростом потребления россиянами антибиотиков. Тем более, что при заражении коронавирусом они бесполезны. В ведомстве предупредили, что частый приём таких лекарств может привести к повышению устойчивости микроорганизмов к ним. Это, в свою очередь, сделает труднее лечение, связанных с ними болезней.

Согласно данным статистики, за девять месяцев 2020 года траты россиян на лекарства выросли на 10,9% или на 80,6 млн рублей.