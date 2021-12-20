Минздрав разрешил клинические исследования новой вакцины от COVID-19

Минздрав РФ разрешил компании «Генериум» проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики COVID-19. В случае успешного завершения всех фаз испытаний она поступит в гражданский оборот, говорится в реестре разрешений на проведение клинических исследований. «Генериум» будет проводить исследования совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Двойное слепое рандомизированное клиническое исследование по изучению безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной «Гам-ковид-вак» у здоровых добровольцев, — говорится в документе.

В исследовании примут участие 1320 добровольцев в 13 медицинских организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и в других городах. Завершить испытания планируется 31 декабря 2023 года, о результатах могут объявить в 2024-м.

Ранее сообщалось, что компания Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от «омикрон»-штамма коронавируса в начале 2022 года. Бустерная доза уже существующей вакцины будет служить «первой линией обороны» против этого варианта COVID-19. Она в целом безопасна и хорошо переносится.