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Минздрав совместно с Минобрнауки прорабатывают вопрос выдачи разрешения на редактирование генома человека в клинической практике.

В ведомстве считают, что применять технологию геномного редактирования у эмбриона для того, чтобы будущий ребёнок родился здоровым, пока рано, так как не изучены возможные осложнения.

В настоящее время этот вопрос прорабатывается совместно Минобрнауки России и Минздравом России, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Ранее News.ru писал о том, что учёные из университета Пенсильвании в Филадельфии, США, впервые смогли отредактировать опасную мутацию ДНК зародыша внутри утробы матери. В результате эксперимента молекулярные биологи спасли мышат от гибели в результате разрушения печени в первые дни жизни.