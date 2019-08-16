https://static.news.ru/photo/2579e2c8-c17c-11e9-9f42-fa163e074e61_660.jpg Фото: El Universal/ZUMAPRESS.com

Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь. Такие рекомендации Минздрава содержатся в программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.

Целью такого тестирования станет предупреждение несчастных случаев на предприятиях и производствах. Такие проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения. Процедуру предлагается проводить при помощи алкотестера. Если работник откажется проходить тестирование, то его результат можно будет считать положительным.

Ранее Минздрав выступил с идеей урезать зарплаты курящим работникам. Руководству фирм советуют оценить издержки и потери, связанные с курением сотрудников и разработать механизм сокращения потребления табака. Для этого предлагается ввести финансовые поощрения или карать штрафами. Чтобы отвлечь сотрудников от вредной привычки, в местах общего пользования работодателям рекомендовано оборудовать зоны для физических упражнений, писал News.ru.