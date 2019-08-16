Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь. Такие рекомендации Минздрава содержатся в программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на
Целью такого тестирования станет предупреждение несчастных случаев на предприятиях и производствах. Такие проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения. Процедуру предлагается проводить при помощи алкотестера. Если работник откажется проходить тестирование, то его результат можно будет считать положительным.
Ранее Минздрав выступил с идеей урезать зарплаты курящим работникам. Руководству фирм советуют оценить издержки и потери, связанные с курением сотрудников и разработать механизм сокращения потребления табака. Для этого предлагается ввести финансовые поощрения или карать штрафами. Чтобы отвлечь сотрудников от вредной привычки, в местах общего пользования работодателям рекомендовано оборудовать зоны для физических упражнений, писал News.ru.