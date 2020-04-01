Минздрав оценил готовность регионов к вспышке коронавируса

https://static.news.ru/photo/aa27fb5c-7420-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Готовность регионов России к распространению коронавируса оценивается как удовлетворительная. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Владимир Уйба.

Во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии. Разработаны планы по противодействию распространению инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам, — цитирует RNS представителя ведомства.

В ведомстве уточнили, что ситуация с обеспеченностью аппаратами ИВЛ в РФ оценивается как стабильная. Кроме того, Минздрав с помощью вебинаров обучил правилам безопасности при коронавирусе порядка 500 тысяч медиков.

Ранее NEWS.ru писал, что введённый во многих регионах РФ режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа можно будет ослабить, когда количество заражённых COVID-19 перестанет расти. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил советник по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Также в качестве необходимого условия для ослабления режима самоизоляции эксперт назвал стабилизацию числа новых случаев заражения, которая должна быть зафиксирована в течение нескольких суток.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.