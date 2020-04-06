Минздрав объяснил опасность лечения коронавируса алкоголем

https://static.news.ru/photo/fd76b296-780b-11ea-9bcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытки лечить коронавирусную инфекцию при помощи спиртного и табака очень опасны. Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, это зачастую приводит к ухудшению ситуации.

Попытка лечить это всё алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, когда пациент поступает, когда уже спасти нельзя, — приводит его слова РИА Новости.

В мире к 6 апреля насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц. В России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели.

Ранее Мурашко прокомментировал вероятность искусственного происхождения коронавируса. По его словам, большинство специалистов всё же придерживается версии о том, что вирус появился в естественных условиях, писал NEWS.ru.