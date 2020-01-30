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Человек должен принять лекарство в течение 48 часов после контакта с заражённым коронавирусом, заявили представители Минздрава РФ. Своевременная профилактика поможет снизить выраженность симптомов в случае заболевания.

Ведомство также рекомендует регулярно мыть руки, ограничить контакты с инфицированными, использовать защитные маски. Срок приём лекарств — до 14 суток (предполагаемый инкубационный период с момента последнего контакта с в больным), говорится на официальном сайте министерства.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7711. 28 января эти показатели составляли 132 и 5974 соответственно.

Председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров высказал свою версию происхождения коронавируса нового типа в Китае.

По мнению специалиста, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.