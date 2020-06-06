Минздрав: антитела не гарантируют защиту от нового заражения коронавирусом

Перенёсшим коронавирусную инфекцию россиянам посоветовали продолжать соблюдать введённые властями ограничения и меры профилактики вместе с остальными гражданами.
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Специалист призвала всех граждан улучшать свои «гигиенические навыки»: чаще мыть руки, соблюдать правила социального дистанцирования, пользоваться санитайзерами и, «самое главное, заботиться о своём здоровье и жизни близких».
Малинникова полагает, что Россия уже пережила пик заболеваемости COVID-19 к началу лета, а сейчас происходит постепенное уменьшение числа новых заражений. По её словам, большая часть инфицированных переболела в лёгкой форме или не имела симптомов вообще.
За последние сутки в стране выявлено 8984 новых случая COVID-19, общее число составило 467 673. Жертвами инфекции стали 5859 человек.
Как передавал NEWS.ru, в Минздраве считают, что России нужно приготовиться к любому сценарию развития ситуации после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
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