Россию предупредили о «возможной турбулентности» из-за снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/c4c615c8-a8ac-11ea-97b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

России нужно приготовиться к любому сценарию развития ситуации после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

По её словам, в ведомстве надеются на продуманные решения властей РФ в этом вопросе. Из-за послаблений Россия может столкнуться с «турбулентностью» по COVID-19, говорится на официальном сайте министерства.

Медик призвала граждан соблюдать правила гигиены и профилактики, особенно переболевших COVID-19, так как антитела не гарантируют защиту от повторного заражения.

Родителям нужно провести беседу с детьми на тему опасности заражения и важности профилактики COVID-19. Дети школьного возраста должны понимать, насколько серьёзная угроза возникает при несоблюдении правил личной гигиены, — рассказала Малинникова.

По последним данным, в стране зарегистрировали 467 673 пациента в 85 регионах. Жертвами пандемии стали 5859 граждан страны, из них 134 скончались за последние сутки. Поправился 226 731 житель.

Во всём мире заболели 7 018 842 человека, умерли — 403 929, исцелились — 3 412 690.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что россияне, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, должны соблюдать меры предосторожности, поскольку могут заразить других людей. По его словам, переносчиками заразы такие люди могут стать, если будут «везде ходить и хвататься за всё подряд», писал NEWS.ru.