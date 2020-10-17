Минздрав: 90% заразившихся коронавирусом вернулись с отдыха

https://static.news.ru/photo/3aee698a-105e-11eb-9b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольший процент заболевших COVID-19 — это туристы, которые недавно вернулись с отдыха. Об этом сообщил главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения РФ Рахим Хаитов.

Сейчас 90% заболевших — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. Это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах и в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно, — приводит его слова пресс-служба ведомства.

При этом, как пояснил Хаитов, на данный момент специфического лекарства от коронавируса пока нет. Чтобы не допустить заражения, жителям страны нужно строго соблюдать карантинные меры, носить маски, перчатки и не посещать места скопления людей. В качестве примера эксперт привёл Китай, где «уже почти нет коронавируса», благодаря жёсткому соблюдению карантинных мер.

При этом Хаитов отметил, что российские учёные разрабатывают лекарство, которое будет воздействовать непосредственно на гены размножения COVID-19 и останавливать репликацию вируса.

В России динамика распространения COVID-19 в суточном показателе продолжает держаться на высоком уровне. По данным Оперштаба, за истёкший период подтверждены ещё 14 922 случаев. Накануне было 15 150, днём ранее — 13 754. Больше всего заболевших приходится на Москву — 4648. За столицей идёт Санкт-Петербург (659), Московская (458), Нижегородская (288) и Ростовская (287) области. Почти у 27% заболевших не было никаких симптомов. Также за сутки зафиксировано 279 летальных исходов, полностью выздоровели 8617 человек. С начала эпидемии в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса. Большинство заболевших — 1 065 199 — уже вылечились. Не смогли справиться с болезнью 24 002.

Как писал NEWS.ru, ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал потенциально перспективным препарат по сдерживанию COVID.