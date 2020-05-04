Минюст создаст портал бесплатной правовой помощи россиянам

https://static.news.ru/photo/868465b2-8dd1-11ea-99d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Министерство юстиции РФ завершило работу над проектом интернет-ресурса, где граждане смогут получить помощь юристов и найти адвокатов для обращения в суд.

Юристы будут оказывать помощь как в письменной, так и в устной форме, смогут помочь подготовить обращения в суд и подать их. В Минюсте отмечают, что портал позволит снизить до нуля риск обратиться к мошенникам вместо проверенных специалистов в области права, передаёт ТАСС.

Важной частью нового ресурса станет интерактивная карта с адресами судов, правоохранительных органов и так далее.

Как писал NEWS.ru ранее, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что хочет заняться защитой трудовых прав людей, которые не соблюдаются из-за ограничений.