«Не забыл навыки юриста»: Медведев хочет заняться защитой прав людей

https://static.news.ru/photo/e726f38c-8b90-11ea-9ad6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что хочет заняться защитой трудовых прав людей, которые не соблюдаются из-за ограничений.

Речь шла и об увольнениях людей, о принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные нормы безопасности. Безусловно, эта работа будет продолжена, — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по совершенствованию трудового законодательства.

По его словам, с 6 по 12 мая будет проводиться дистанционный приём граждан.

Медведев также выразил надежду на то, что не забыл свои навыки юриста и сможет помочь людям.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев направить свою месячную заработную плату на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.