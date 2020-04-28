Медведев призвал единороссов отдать зарплату на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5866e408-8939-11ea-8f5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев направить свою месячную заработную плату на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Призываю направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам и вообще на помощь и поддержку тех, у кого сейчас есть проблемы, — цитирует ТАСС Медведева.

С этим призывом на заседании генсовета партии он обратился к депутатам Госдумы, членам Совфеда, парламентариям в регионах и ко всем остальным единороссам, «у кого есть соответствующие возможности».

Медведев подчеркнул, что это не должно стать поводом для пиара, и попросил членов центрального исполкома организовать работу по приёму взносов и пожертвований, а также проследить, чтобы средства направлялись на обозначенные цели. Помощь, по его словам, должна быть адресной.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России. Об этом ранее заявил Дмитрий Медведев. Он также добавил, что с этой ситуацией столкнулись многие страны, не только Россия, и ответ придётся готовить всем. По его мнению, этот ответ «уже частично реализован» решениями, принятыми президентом РФ Владимиром Путиным.