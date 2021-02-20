СМИ: Минюст России попросил ЕСПЧ пересмотреть требование по Навальному

https://static.news.ru/photo/de45d7a2-738d-11eb-9bba-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Министерство юстиции России отправило запрос в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на пересмотр решения по делу российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом журналистам рассказали в ведомстве.

20 февраля Минюстом России направлено в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре ранее вынесенного решения палаты суда о применении обеспечительных мер в отношении Алексея Навального, а также о признании неприемлемой в соответствии со статьёй 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод поданной адвокатами заявителя жалобы, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры, — приводит РИА Новости слова собеседника.

8 февраля 2017 года Навальный был приговорён Ленинским районным судом Кирова к пяти годам заключения условно и 1,5 года испытательного срока по делу «Кировлеса». 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. 20 февраля Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции.

Как писал NEWS.ru, адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».