Минюст приостановил работу Всетатарского общественного центра

Министерство юстиции России приостановило деятельность Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) из-за ведения им экстремистской деятельности. Основанием для этого стало решение прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, говорится на сайте ведомства.

Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Общественное объединение «Татарстанское региональное всетатарское общественное движение — всетатарский общественный центр», — говорится в сообщении.

ВТОЦ был основан в 1988 году в Казани и ранее являлся одной из наиболее активных общественных организаций националистического толка в регионе. Центр был общественной силой, позиционировавшей себя как цeнтристская, умеренная националистическая организация с идеологией национального суверенитета в составе Российской Федерации. В последние годы ВТОЦ преврaтился фактически в немногочисленный клуб ветеранов татарского националистического движения.

Ранее председатель ВТОЦ Фарит Закиев провёл девятидневную политическую голодовку. Он протестовал против попытки Генпрокуратуры республики признать организацию экстремисткой.

По его мнению, признание ВТОЦ экстремистской организацией равносильно признанию экстремистом всего татарского народа. Также это ведёт к признанию экстремистской идеи государственности Республики Татарстан и положений о федерализме Конституции России.