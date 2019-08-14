https://static.news.ru/photo/f952e3d0-bed2-11e9-90b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министерство юстиции России направило в Минпросвещения представление об отмене приказа, сократившего на треть федеральный перечень учебников для их закупок школами. Данный документ, как полагают в Минюсте, был принят с нарушениями.

Директор департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Владимир Кочетков направил письменный запрос юридической фирме «Алруд», которая представляет интересы корпорации «Российский учебник», передаёт РБК .

Кочетков отметил, что приказ № 345 от 28 декабря 2018 года должен пройти процедуру госрегистрации, так как он имеет признаки нормативного правового акта. Тем не менее документ в Минюст не поступил до сих пор.

В Минпросвещения, в свою очередь, уверены, что регистрации их документ не требует, сославшись на разъяснения, данные Минюстом в 2014 году.

Партнёр компании «Алруд» Сергей Петрачков полагает, что федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минпросвещения, является недействительным. При этом он считает, что школы при закупке учебников должны руководствоваться перечнем от 2014 года.

Как писал News.ru, в июле Минпросвещения провело научно-методический совет по учебникам, по итогам которого приняло решение направить 73 издания, не вошедшие в обновлённый федеральный перечень зимой 2018 года, на повторную экспертизу. До этого в Генпрокуратуре сообщили, что ведомство Ольги Васильевой допустило свыше 50 фактических и технических ошибок при создании нового списка учебных пособий для школ.