Министерство юстиции РФ Министерство юстиции РФ Фото: minjust.ru

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях представили общественности. Министерство юстиции России разместило документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом предлагается ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях с 1 января 2021 года, — говорится в пояснительной записке к документу.

Ознакомиться с ним могут все желающие.

Ранее NEWS.ru писал, что поправки в КоАП о введении штрафов для зарубежных СМИ за нарушение избирательного законодательства планируется внести в Госдуму во время весенней сессии. При одобрении инициативы Google, Facebook и YouTube также попадут под административную ответственность.

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