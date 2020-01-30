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Российская Федерация с 31 января приостанавливает перевозку грузов железнодорожным транспортом через границу с Китаем в обоих направлениях в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV.

С соответствующим оперативным приказом «Российских железных дорог» ознакомился ТАСС. Обязываю уведомить всех грузоотправителей о прекращении с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы...