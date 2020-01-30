Проект нового Кодекса об административных правонарушениях представили общественности. Министерство юстиции России разместило документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроектом предлагается ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях с 1 января 2021 года, — говорится в пояснительной записке к документу.
Ознакомиться с ним могут все желающие.
Ранее NEWS.ru писал, что поправки в КоАП о введении штрафов для зарубежных СМИ за нарушение избирательного законодательства планируется внести в Госдуму во время весенней сессии. При одобрении инициативы Google, Facebook и YouTube также попадут под административную ответственность.
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