Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

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Прошедшая в столице и Подмосковье ночь стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, местами температура достигла 15 градусов мороза.

Минус 8,8 градуса на ВДНХ, минус 13,8 градуса в Бутово, по области как всегда холоднее всего в Черустях — минус 15,4, — уточнил он.

Синоптик отметил, что холода принёс антициклон, который 5 декабря обеспечил ясную погоду.

В воскресенье специалисты зарегистрировали в столичном регионе рекордно высокое атмосферное давление.

В 09:00 утра в Москве давление повысилось до отметки 767,2 мм ртутного столба, что на 0,3 выше, чем было 6 декабря 2002 года, — рассказал Леус.

Он добавил, что в субботу также был побит рекорд атмосферного давления, превысив прежнее значение на 0,4 мм ртутного столба. Прошлый рекорд для 5 декабря фиксировался в 2001 году и составлял 764,3 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что «пушкинская» погода ожидается в столичном регионе на предстоящей неделе.