Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Активист православного движения «Сорок сороков» вынудил прохожего снять футболку в Новосибирске. Он увидел в изображении фигуры, стоящей на фоне луны, карикатуру на святого с нимбом.

Карикатура была на образ святых православной церкви, без указания на конкретного святого. Это следует из того, что автор изобразил нимб над головой анимационного персонажа, в то время как нимб является...