В Минтруде России заявили, что ограничение прав работника или его зарплаты из-за того, что он курит, запрещено законом.
В ведомстве также отметили, что министерство поддерживает работу по укреплению общественного здоровья.
В то же время напомним, что согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо, — цитирует пресс-службу Минтруда «Интерфакс».
Там напомнили, что курение не может влиять на установление заработной платы.
Как ранее писал News.ru, Министерство труда и социальной защиты выступило против наказания курящих сотрудников в российских компаниях.