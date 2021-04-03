Минтруд сообщил об изменениях в выплате пособий на детей

https://static.news.ru/photo/ae51a694-954c-11eb-a482-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтруде сообщили, что с 1 апреля порядок выплаты пособий на детей от трёх до семи лет изменился. Теперь такие выплаты начисляют и опекунам, пишет URA.RU.

Базовый размер выплаты равняется половине регионального прожиточного минимума, — уточнили в ведомстве. Кроме того, размер пособия зависит также от дохода семьи.

В Минтруде подчеркнули , что раньше приёмного ребёнка не включали в состав семьи при расчёте среднедушевого дохода, из-за чего опекун с зарплатой в 20 тысяч рублей не мог рассчитывать на получение пособия. Теперь же эти правила изменились.

Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом 50-процентной выплаты на ребёнка будет ниже прожиточного минимума на человека, то ежемесячное пособие увеличат до 75 процентов от детского прожиточного минимума. Таким образом, на ребёнка семья получит около 8,5 тысячи рублей. Если же и этого будет недостаточно для решения проблемы, то пособие будет увеличено до 100 процентов и семье выплатят около 11,5 тысячи рублей.

Корректировать размер выплаты будут с 1 января. Это необходимо из-за того, что каждый год прожиточный минимум на детей меняется.

Ранее NEWS.ru писал, что с предложением по удвоению пособий для детей, воспитывающихся в неполных семьях, выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Законопроект направлен в кабмин, где ему должны дать оценку.