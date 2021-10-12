Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году

Реализовать идею о полностью бесплатном общественном транспорте возможно. Однако произойти это может только после 2035 года. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России Алексей Бакирей, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что в разрабатываемую в данный момент транспортную стратегию России до 2035 года не планируется вносить такую цель.

Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много ещё нужно сделать, — сказал Бакирей.

Осенью 2020 года в кабмине рассматривался разработанный Министерством транспорта проект транспортной стратегии России до 2035 года. В нём предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году. Это планировалось сделать при условии введения платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов-очников. Авторами выступили депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев и Алексей Диденко. Меру посчитали необходимой, потому что транспорт — это самая большая статья расходов у студентов, а уровень их доходов по стране крайне низкий. Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2022 года.