Минтранс решил ограничить скорость электросамокатов

Минтранс предложил ограничить скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и проезжей части. Окончательные поправки в ПДД ведомство представило на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Последние полгода документ согласовывался с ГИБДД и правительством Москвы, теперь вышел на финальную стадию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Электросамокаты и подобные устройства станут считаться СИМ и будут законодательно ограничены в скорости при движении по тротуарам, велодорожкам и обочинам. Способ контроля пока не определён.

Представитель дептранса Москвы Магомед Колгаев сообщил , что мэрия и Минпромторг предложили на всех электросамокатах, которые производят в России и ввозят в страну, ограничить скорость программным обеспечением.

Согласно поправкам, разрешается движение на СИМ, в том числе на моноколёсах, по правой стороне проезжей части (вместе с другими транспортными средствами) при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. При этом появилось правило, по которому ездить в пешеходной зоне нельзя на средстве индивидуальной мобильности тяжелее 35 килограммов.

При этом глава Союза пешеходов Владимир Соколов заявил, что СИМ должны двигаться только по велодорожкам. Если их нет, то пользователь СИМ должен спешиться и везти электросамокат по тротуару со скоростью пешехода. Соколов считает, что поправки избавляют пользователей средств индивидуальной мобильности от обязанности компенсировать ущерб здоровью при столкновении.

Ранее сообщалось, что в России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали.