Минтранс назвал правила возврата денег за авиабилеты в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/3641f942-63e3-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

В Минтрансе напомнили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с 27 марта прекращено авиасообщение. Пассажиры могут вернуть деньги за купленные ранее авиабилеты.

Отказ пассажира от внутренней воздушной перевозки в случае отмены рейса авиаперевозчиком считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату, — говорится в сообщении ведомства.

Однако если пассажир отказался от внутренней воздушной перевозки при продолжении полётов, то провозная плата подлежит возврату согласно условиям тарифа. Тариф может быть возвратным или невозвратным.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 700 российских туристов вернулись на родину с таиландских курортов Краби и Паттайя. Двумя самолётами они доставлены в аэропорт Хабаровска. Вернувшихся из-за рубежа встречают сотрудники Роспотребнадзора. Они измеряют температуру прибывшим, вручают уведомления о двухнедельной самоизоляции и обязывают заполнить анкету. Кроме того, туристы должны будут уведомить о своём возвращении поликлинику по месту жительства.