Минтай по-новому: рыбные котлеты с нежной сердцевиной! Вкуснятина на ужин!

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Готовим нежные котлеты из минтая с рисовой начинкой! Эти воздушные котлеты из минтая с секретной рисовой сердцевиной — настоящее открытие для любителей рыбных блюд. Нежность филе в сочетании с мягким рисом создает удивительную гармонию вкуса и текстуры.

Пропустите 500 г филе минтая через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. манной крупы, мелко нарезанный укроп и специи по вкусу. Отварите 100 г риса до полуготовности — он должен оставаться слегка рассыпчатым.

Сформируйте из рыбного фарша лепешки, в центр каждой положите чайную ложку риса, аккуратно защипните края, придавая котлетам округлую форму. Обваляйте их в панировочных сухарях для аппетитной корочки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте котлеты до золотистого цвета с обеих сторон, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут.

Подавайте с лимонными дольками и легким соусом на основе йогурта или сметаны. При разрезании котлеты открывается вкусная рисово-рыбная композиция, которая понравится даже тем, кто обычно равнодушен к морепродуктам. Это блюдо особенно хорошо сочетается с овощным рагу или свежим салатом.

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