https://static.news.ru/photo/f2b62a82-c346-11e9-9b28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Министерство строительства и ЖКХ решило измерять эффективность цифровой трансформации городского хозяйства с помощью индекса IQ. Ведомство объявило конкурс на разработку методики этой оценки.

Среди прочего будет учитываться взаимодействие людей с городом. Сам индекс должен соответствовать международным подходам к определению «умных» городов, отражать эффективность и необходимость внедрения технологических решений. Анализировать и сравнивать данные Минстрой будет в динамике.

Она позволит увидеть эффективность внедряемых решений и оценить работу команды в городе и регионе. После того, как IQ городов будет разработан и апробирован, он может быть включён в Индекс качества городской среды, — пояснил глава Минстроя России Владимир Якушев.

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