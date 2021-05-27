Минсельхоз оценил возможный риск дефицита яиц

https://static.news.ru/photo/691add5a-bf74-11eb-b62b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минсельхозе оценили сообщения о возможном дефиците яиц в России. В ведомстве заметили, что на текущий день такой угрозы нет, пишет РИА Новости.

Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объёмов производства, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что благодаря мерам поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца снизились за последние несколько недель. Так, по состоянию на 26 мая цена яиц первой категории за месяц упала на 19,5%, второй категории — на 10,9%.

Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры, являющиеся основными компонентами кормов, — добавили в Минсельхозе.

Ранее к Минпромторгу обратились производители яиц с просьбой решить проблему «критического снижения» закупочных цен на свой товар. Сезонное сокращение спроса после Пасхи привело к обвалу цен до 36–45 рублей. При этом себестоимость в среднем составляет 49–52 рубля.