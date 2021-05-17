Минпросвещения прокомментировало досрочное завершение учебного года

https://static.news.ru/photo/bc70a374-b73e-11eb-986d-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Министерство просвещения ответило на вопрос, будет ли завершён текущий учебный год досрочно. Такого в планах ведомства нет, пишет ТАСС.

По данным министерства, на карантине в стране остаются семь школ в семи регионах. Необходимости нарушать стандартный режим, в котором проработало большинство российских школ, нет.

Досрочного завершения учебного года в школах РФ на фоне пандемии не планируется, — приводит издание заявление ведомства.

Министр просвещения Сергей Кравцов накануне заявил, что грядущий учебный год также должен начаться в обычном режиме. ЕГЭ в текущем году, по заверениям главы Минпросвещения, планируется провести качественно и безопасно.

Как сообщалось ранее, Минпросвещения России по поручению президента Владимира Путина проверило школьные программы по истории. В 70% из них были выявлены серьёзные проблемы, требующие исправления.