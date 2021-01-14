Минпросвещения пока не планирует переносить сроки ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/1202700c-574e-11eb-b986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Перенос сроков проведения Единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников в этом году не планируется. На данном этапе таких решений нет, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

Вместе с тем он допустил, что даты могут быть скорректированы «непосредственно перед самой государственной итоговой аттестацией» в зависимости от эпидемической ситуации в стране, передаёт ТАСС.

Нет сейчас как таковых решений. Решения приняты, которые были, они озвучены. Пока в те сроки, которые определены, — сказал Басюк в кулуарах XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии».

Он также высказал мнение, что веских оснований для досрочного завершения учебного года в школах пока нет. Вместе с тем, замглавы Минпросвещения уточнил, что решение о завершении учебного года принимают руководители школ.

Ранее в министерстве сообщили, что основной период ЕГЭ в 2021 году намечен на период с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля. Досрочный период из-за пандемии коронавируса решено отменить, писал NEWS.ru.